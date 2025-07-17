Врачи НИКИ детства рассказали о правилах поведения детей в грозу

В июле на Москву и область обрушились мощные ливни и грозы. Стихия может застать врасплох в любом месте — на улице, в пути или на отдыхе. Особенно опасно находиться под открытым небом: недавно в Тульской области от удара молнии погибло несколько человек. Как обезопасить себя и ребенка, рассказали в научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если вы оказались на улице с детьми во время грозы немедленно прекратите активные игры на свежем воздухе и постарайтесь как можно скорее вернуться домой. Если до дома далеко — не прячьтесь под одинокими деревьями. Лучше всего найти укрытие в ближайшем здании: магазине, кафе, подъезде. Держитесь в стороне от линий электропередач, опор, антенн, металлических конструкций — заборов, остановок, рекламных щитов», — призвала директор научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Не стоит пользоваться зонтом и мобильным телефоном. Уберите из рук ребенка все металлические предметы, а сами снимите металлические украшения. Не останавливайтесь рядом со стенами, около которых растут высокие деревья — они чаще всего привлекают молнию.

«Избегайте открытых пространств: пляжей, полян, пустырей, лесных просек. Если вы были в воде — немедленно выходите. Купаться во время грозы крайне опасно, даже если стоит жаркая погода. После выхода вытрите ребенка и переоденьте его в сухую одежду. Оптимальное место для укрытия в природных условиях — пониженные участки местности: ямы, овраги. Если их нет — подходят густые кустарники или плотная группа невысоких деревьев. Если вы на велосипеде или электросамокате — остановитесь и отойдите от транспорта примерно на 30 метров», — добавила специалист.

Если вы в автомобиле — остановитесь на обочине, закройте окна и переждите грозу внутри машины. Современный автомобиль служит надежной защитой от молнии благодаря металлическому корпусу, а резина шин препятствует прохождению тока внутрь. Будьте внимательны и осторожны, гроза может быть опаснее, чем кажется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

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