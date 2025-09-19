Врачи НИКИ детства рассказали о мерах для аллергиков осенью

Если ребенок страдает от аллергии, осень — хорошее время для проведения аллергообследования, в том числе скарификационных проб. Этот тест поможет определить чувствительность к сезонным аллергенам, которые вызывают реакции в сезон цветения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осенью можно провести так называемые «царапки» к сезонным аллергенам, то есть тем, которые цветут весной, летом и с переходом на осень. Обычно скарификационные пробы, те самые «царапки», начинают проводить в тот момент, когда заканчивается цветение. Это самое активное время для врачей аллергологов-иммунологов. Также поздняя осень — отличное время для того, чтобы рассмотреть вопрос проведения АСИТ (аллерген-специфической иммунной терапии), — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Осень — важный период для того, чтобы родителям детей-аллергиков подготовиться к зиме. В холодное время года могут обостряться аллергические реакции и связанные с ними заболевания.

«Родителям ребенка-аллергика в этот период необходимо получить консультацию врача-аллерголога, чтобы скорректировать возможные проявления аллергического ринита. Эффективное лечение аллергического ринита — уменьшает инфекционную нагрузку на слизистую. В осенне-зимний период она должна быть особенно защищена от атак вирусных инфекций», — добавила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Кроме того, важно создать оптимальный климат в комнате, где спит ребенок. Влажность должна быть не более 50%. Не забывайте про ежедневное проведение влажной уборки, проветривание. В комнате должны быть увлажнители, очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Это необходимо для того, чтобы пребывание в комнате, где ребенок проводит больше всего времени, было максимально комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.