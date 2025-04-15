Врачи НИКИ детства рассказали о диагностике аллергических заболеваний

Аллергические заболевания становятся все более распространенными среди детей. Современные и точные аллергопробы, которые проводятся в НИКИ детства, помогают определить специфические аллергены, вызывающие реакцию у ребенка, и назначить эффективное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы применяем разнообразные методы для диагностики аллергий. Один из них — кожный диагностический тест, при котором на коже делаются легкие насечки и наносится предполагаемый аллерген для оценки реакции организма. Также проводим анализ крови, определяющий уровень специфических антител. Эти антитела могут свидетельствовать об аллергии на определенные вещества. Этот метод особенно актуален для детей с чувствительной кожей или для тех, кто уже принимает антигистаминные препараты», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Выбор типа теста зависит от целого ряда факторов, в том числе от возраста пациента, его состояния, степени выраженности аллергической реакции, наличия цветения предполагаемого аллергена. Метод диагностики подбирается исключительно врачом, что позволяет провести процедуру в безопасном для пациента режиме.

«Аллергопробы проводятся при отсутствии у пациента респираторных заболеваний. Лабораторные тесты проводятся круглогодично, на их чувствительность не влияет стадия активности заболевания или период контакта с аллергеном, прием противоаллергических препаратов. Кожные диагностические тесты проводятся вне сезона цветения растений при подозрении на пыльцевую аллергию, к ним нужно подготовиться: отменить антигистаминные препараты за 5-7 дней, не использовать гормональные кремы в области предплечий, а вот ингаляционную терапию при бронхиальной астме отменять не нужно. Важно, чтобы течение заболевания у ребенка было контролируемым. В этом помогает терапия, назначенная доктором. В период обострения заболеваний кожные пробы не проводятся, мы предлагаем лабораторную диагностику», — добавила врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

Перед проведением аллергопроб важно обсудить с врачом все текущие лекарства и состояния здоровья ребенка, а также выявить спектр предполагаемых аллергенов. Делать пробы на все подряд — бессмысленно, уточняет специалист. Пройти диагностику с помощью аллергопроб следует всем пациентам, которые страдают от аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, аллергического конъюнктивита, бронхиальной астмы, атопического дерматита, ангиоотеков. Для этого необходимо получить направление у аллерголога КДЦ НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.