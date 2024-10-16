Врачи НИКИ детства рассказали о болезнях, передающихся через грязные руки

15 октября отмечался Всемирный день мытья руки. За день наши руки касаются сотен самых разных предметов и вещей. Если не помыть руки, то скапливающиеся на них вирусы, бактерии, яйца паразитов могут попасть в организм ребенка и вызвать заражение. О болезнях, которые чаще всего передаются через грязные руки и как с ними бороться, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прежде всего, через грязные руки в детском коллективе передаются различные инфекции. К ним относятся ротавирус, гельминтоз, дизентерия, вирус коксаки, брюшной тиф, сальмонеллез, норовирусная инфекция и многое другое. Эти заболевания вызывают бактериальное или вирусное поражение кишечника. Их признаки: диарея, рвота и тошнота, повышение температуры тела. Лечение кишечных инфекций может быть очень долгим. Гораздо проще регулярно мыть руки с мылом несколько раз в день, предупреждая заражение», — призвала главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Несмотря на то, что гриппом и ОРВИ чаще всего заражаются воздушно-капельным путем, риск заразиться через грязные руки очень высок. Особенно ему подвержены дети, в чьем коллективе кто-то болеет. Болеющий может рукой прикрыть рот во время кашля, чихания или высмаркивания, а затем дотронуться до игрушки или предмета, через который вирус получат остальные.

«Через грязные руки можно заразиться и конъюнктивитом. Это заболевание слизистой оболочки глаза. Он может быть токсический или аллергический, при этом аллерген или токсическое вещество также заносится в глаз руками. Предупредите ребенка, чтобы он не трогал глаза грязными руками, даже если почувствовал зуд. Еще хотела бы сказать про гепатит А. Заразиться им можно через грязные руки, особенно если их не помыть перед приемом пищи, а также через загрязненную еду и воду. После заражения вирус попадает в печень и начинает разрушать ее клетки», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Лучшая терапия всех вышеперечисленных заболеваний — это профилактика и чистые руки. Важно регулярно мыть руки, особенно после возвращения с улицы, из магазина, поездки на транспорте, а также после посещения туалета, общения с животными или болеющим человеком и, конечно, перед едой.

Руки необходимо хорошо намылить и смыть пену водой и снова это повторить. Следите, чтобы не скапливалась грязь под ногтями, там особенно любят прятаться микроорганизмы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.