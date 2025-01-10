Врачи НИКИ детства рассказали, кто больше подвержен метапневмовирусу

Метапневмовирус, о котором часто говорят в сезон простуд, опасен, прежде всего для самых маленьких и пожилых. У них он может вызвать пневмонию, бронхит, бронхиолит. Также у людей, страдающих бронхиальной астмой, он может быть виновником ее обострения. В остальных случаях заболевание протекает легко и похоже на ОРВИ, специфического лечения нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Метапневмовирус не является новым, он давно существует среди других вирусов, с которыми мы сталкиваемся в сезон ОРВИ. По своим клиническим проявлениям он похож на легкую респираторно-вирусную инфекцию. Его симптомы такие же, как и у других простудных заболеваний: насморк, кашель, затрудненное дыхание и повышение температуры», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Метапневмовирус передается, как правило, воздушно-капельным путем. Специфической терапии и прививок от него не существует, поэтому лечат симптомы: снижают температуру, используют сосудосуживающие средства, пьют много жидкости.

«Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с больными людьми. Напомните ребенку о необходимости регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой. Проводите дезинфекцию поверхностей и влажную уборку помещений. Вирус может сохраняться на различных поверхностях, поэтому важно регулярно очищать их. Избегайте людных мест в сезон простуд и мест скопления большого количества детей», — посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Хотя специальной терапии от метапневмовируса нет, врачи призывают не заниматься самолечением. При появлении симптомов следует обратиться к специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.