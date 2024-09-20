Врачи НИКИ детства рассказали, когда лучше сдавать анализы на аллергены

Осень — самое лучшее время пройти комплексное обследование на аллергены. Оно включает в себя лабораторную аллергодиагностику и консультацию врача аллерголога-иммунолога. Юные жители Московской области могут пройти такое обследование бесплатно по ОМС за один день, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Комплексное обследование на аллергены является информативным и важным этапом диагностики в аллергологии. Оно проводится для выявления индивидуальной чувствительности к определенным веществам, определения причин развития аллергических реакций. Такая диагностика выполняется быстро и абсолютно безболезненно для пациента. Благодаря чему мы проводим ее даже маленьким детям», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.

По словам специалиста, сдать анализ можно на широкий перечень аллергенов: пыльца разных растений, эпителий домашних животных, перья птиц, продукты питания, пылевые клещи, тараканы, плесневые грибы и другое.

«Важное условие сдачи анализов — быть в хорошем настроении. При проведении лабораторного анализа с молекулами аллергенов контактирует только кровь в пробирке, поэтому дополнительных ограничений и требований для теста нет. Однако наличие респираторной вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний является поводом для переноса обследования. Анализ лучше проходить утром натощак. Соблюдать необычную для ребенка диету перед анализом — не нужно, употребляемая еда никак не влияет на образование антител к аллергенам. Однако вечером накануне анализа стоит предпочесть легкий ужин и нежирную пищу — из-за особенностей технического процесса при анализе. Также стоит избегать стресса, больше бывать на свежем воздухе, хорошо выспаться и попить побольше простой воды», — добавила Бондаренко.

По результатам обследования вырабатывается план лечения, а также выдаются рекомендации по созданию гипоаллергенного быта и питанию. Пройти комплексное обследование в отделении детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства можно только при наличии медицинских показаний по направлению участкового педиатра, дерматолога, пульмонолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.