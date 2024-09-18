Врачи НИКИ детства рассказали, какие инфекции можно привезти из жарких стран

Многие семьи специально планируют отпуск на осень, чтобы избежать большого наплыва туристов. Однако шанс получить неизвестную инфекцию есть всегда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда мы говорим «инфекции», то подразумеваем целую группу разных заболеваний: вирусных, бактериальных, паразитарных. Последние — самые коварные. К примеру, паразитарную диарею, связанную с амебиазом, очень тяжело заподозрить. У ребенка то жидкий стул, то запор и многие родители даже не догадываются, что в кишечнике поселилась амеба. Списав все на погрешности в питании, не обращаются за медицинской помощью, надеясь, что пройдет само. А дальше перфорация и перитонит. Попасть в организм ребенка простейшее может через грязные руки повара в отеле», — отмечает главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Специалист советует при любом недомогании детей после отпуска идти к врачу и обязательно сообщать, что вы вернулись из Турции, Египта или Туниса.

«Не стоит купаться в стоячих водоемах и реках Египта, Африки, Индии и Китая, так как там может поджидать еще одна коварная инфекция — мочеполовой шистосомос. Возбудителями ее являются паразиты шистосомы. Заражение происходит при купании, употреблении инфицированной воды, а также прикосновении к речным улиткам. По оценкам ВОЗ, ежегодно от шистосомоза умирают до 200 тыс. человек», — отметила доктор.

Самая опасная инфекция, которую можно встретить во всех странах с жарким климатом — это малярия. Переносят ее малярийные комары и москиты. Последние — маленькие, бесшумные насекомые, которых ребенок не почувствует на коже. Надо быть особенно осторожными, отдыхая во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, не забывать об использовании репеллентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.