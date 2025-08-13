Врачи НИКИ детства рассказали, как выбрать спортивную секцию для ребенка

В августе родители активно задумываются о том, в какой кружок или спортивную секцию записать своего ребёнка. Выбор велик: от игровых и командных видов спорта до танцев, единоборств, шахмат, бассейна и фигурного катания. Чтобы занятия спортом приносили пользу, а не вред, врачи научно-исследовательского клинического института детства рекомендуют учитывать несколько важных моментов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Начинать занятия спортом лучше после достижения ребенком четырех лет. На этом этапе тренировки должны быть направлены преимущественно на общее укрепление организма и проходить в игровой форме. После шести лет можно постепенно увеличивать нагрузку и частоту занятий. Однако важно помнить, что в этом возрасте существует высокий риск деформации опорно-двигательного аппарата, поэтому с силовыми тренировками лучше подождать до более старшего возраста», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

С десяти лет у детей начинается активный рост костей, а мышцы и внутренние органы, включая сердце, могут отставать в развитии. Это может вызывать у ребенка жалобы на недомогания и боли.

«В этот период особенно важен регулярный контроль за спортивными тренировками и адекватностью нагрузки. Оценить их может врач по спортивной медицине, он же может дать допуск к тренировкам и соревнованиям. При выборе спортивной секции важно ориентироваться исключительно на интересы ребенка, а не на близость места занятий к дому, мнение родителей или отдавать за компанию с кем-то. Не стоит превращать спортивные занятия в погоню за победами и достижениями. Рекомендуется обратить внимание на виды спорта, которые гармонично развивают различные физические качества: выносливость, координацию, скорость. Такие занятия помогут укрепить сильные стороны ребенка и улучшить слабые», — добавила руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства, врач по спортивной медицине Дарья Коледова.

Важно создать для ребёнка сбалансированный режим, который не будет перегружен какой-либо одной активностью. Только в этом случае занятия спортом будут способствовать укреплению здоровья, помогать в учёбе и общении со сверстниками, а также позволят скорректировать слабые стороны и повысить самооценку без ущерба для здоровья.

