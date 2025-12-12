Врачи НИКИ детства рассказали, как сезон отопления провоцирует аллергию у детей

С наступлением холодов и включением центрального отопления в квартирах и детских учреждениях резко возрастает число обращений к педиатрам и аллергологам с жалобами на насморк, чихание, слезотечение и зуд в глазах у детей. Эта сезонная волна не случайна — она напрямую связана с изменением микроклимата в помещениях, что создает благоприятные условия для обострения аллергических реакций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В первые недели после запуска отопительной системы воздух в комнатах становится сухим и перегретым, что негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей ребенка. Снижение влажности приводит к пересыханию слизистой носа и горла, делая ее более уязвимой для раздражителей. Кроме того, при нагревании стен и радиаторов активизируется пыль, в том числе домашний клещ, плесень и другие аллергены, которые накапливались в течение теплого сезона. «После включения отопления мы наблюдаем рост числа обращений детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это связано не только с сухостью воздуха, но и с активизацией скрытых аллергенов», — поясняет директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особенно уязвимы дети с уже диагностированной аллергией или предрасположенностью к атопическим заболеваниям. В закрытых помещениях с плохой вентиляцией аллергены быстро накапливаются, а маленький организм, еще не умеющий эффективно бороться с раздражителями, реагирует остро. К тому же, в холодное время года дети реже бывают на свежем воздухе, что снижает их иммунную защиту и усиливает воздействие внутренних факторов.

«Родителям следует провести тщательную уборку, использовать увлажнители воздуха, регулярно проветривать комнаты и следить за температурным режимом. Оптимальная влажность воздуха в детской комнате — 40–60%, а температура — не выше 20–21 градусов. Это снижает риск обострения аллергии и помогает ребенку легче переносить переходный период», — подчеркивает важность профилактики врач-аллерголог Екатерина Никонова.

Также важно исключить из интерьера потенциальные источники аллергенов: мягкие игрушки, плюшевые покрывала, тяжелые шторы — их стоит заменить на гипоаллергенные аналоги или регулярно стирать при высокой температуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.