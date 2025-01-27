Врачи НИКИ детства рассказали, как лечить синдром Алажилля

Новый подход к лечению синдрома Алажилля применяют врачи НИКИ детства. Это тяжелое генетическое заболевание, связанное с нарушением оттока желчи — желчные кислоты становятся настолько токсичными, что разрушают клетки печени. Если не лечить синдром Алажилля, он может привести к циррозу печени и необходимости трансплантации органа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Болезнь влияет на разные системы организма, вызывая желтуху, серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и зрением, аномалии позвоночника которое влияет на развитие желчевыводящих путей. Заболевание очень опасное, коварное и многогранное, дающее осложнения в том числе на сосуды и мозг вплоть до внезапных кровоизлияний. Чаще всего симптомы проявляются в течении трех первых месяцев жизни ребенка», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Самые страшные осложнения синдрома Алажилля — пороки сердца, фиброз или цирроз печени из-за крайне малого количества желчных протоков, а также сосудистые аномалии, которые в любой момент могут стать причиной летального исхода.

«Кроме того, у детей с синдромом Алажилля часто наблюдается задержка развития и роста: они имеют низкий рост и вес. При этом диагноз можно поставить только после углубленного обследования», — отметила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Гульназ Галиева.

В НИКИ детства применяется новый подход к лечению синдрома Алажилля. Благодаря фонду «Круг добра» пациентам с этим синдромом сегодня доступна современная генная терапия, которая помогает улучшить функцию желчевыводящих путей и снизить риск развития осложнений, в том числе непроходящего зуда всего тела, а также отсрочить пересадку печени. Терапия позволяет людям с этим диагнозом существенно улучшить качество жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.