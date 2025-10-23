Врачи НИКИ детства рассказали, как есть полезные продукты без вреда для эмали

В рамках недели Минздрава 20–26 октября, посвященной популяризации потребления фруктов и овощей, напоминаем: фрукты — неотъемлемая часть сбалансированного детского рациона. Они насыщают организм витаминами, особенно важными в осенне-зимний период, укрепляют иммунитет и способствуют правильному пищеварению. Однако не все родители знают, что некоторые фрукты, особенно кислые — такие как апельсины, лимоны, киви, яблоки, груши и грейпфруты — могут наносить вред зубной эмали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дело в том, что органические кислоты (лимонная, яблочная, аскорбиновая), содержащиеся в этих плодах, временно снижают pH во рту и размягчают эмаль. У детей эмаль еще тоньше и менее минерализована, чем у взрослых, поэтому она особенно уязвима. При частом употреблении кислых фруктов или фруктовых соков между приемами пищи риск эрозии эмали и развития кариеса значительно возрастает.

«Кислоты в фруктах временно размягчают эмаль, делая ее уязвимой к истиранию и кариесу. Особенно это актуально при частом употреблении фруктов или соков между приемами пищи», — предупреждает врач-стоматолог Черноног Валентина.

Чтобы сохранить и пользу фруктов, и здоровье зубов, стоматологи рекомендуют:

Включать фрукты в основной прием пищи, а не есть их отдельно в качестве перекуса.

После употребления кислых фруктов не чистить зубы сразу — подождать 30–40 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоту и эмаль восстановилась.

Полоскать рот чистой водой после еды.

Отдавать предпочтение цельным фруктам, а не сокам и пюре: жевание стимулирует выработку слюны, которая защищает эмаль.

Не давать детям фруктовые соки из бутылочек или поильников — это увеличивает контакт кислоты с зубами.

«Здоровое питание и здоровье полости рта неразрывно связаны. Родителям важно не просто приучать детей есть фрукты, но и делать это грамотно — с учетом стоматологических рисков», — подчеркнула директор НИКИ детства, Нисо Одинаева.

