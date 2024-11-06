Врачи НИКИ детства проведут научно-практическую конференцию в Калуге

Межрегиональная научно-практическая конференция «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только…» пройдет с 7 по 8 ноября на базе Калужской областной клинической детской больнице. Своим клиническим опытом поделятся врачи отделения муковисцидоза НИКИ детства: врач-педиатр к. м. н. Елена Жекайте, врач-педиатр, к. м. н. Татьяна Киян, врач-диетолог, к. м. н. Татьяна Максимычева, специалист по кинезитерапии, инструктор-методист ЛФК отделения реабилитации Елена Васина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вместе с коллегами мы проведем симпозиумы, круглые столы, познакомим с основными методами диагностики бронхоэктазов, первичной цилиарной дискинезии и муковисцидоза, которые используются на базе НИКИ детства. Мы покажем те возможности, которыми смогут воспользоваться наши коллеги из Калуги, чтобы помогать своим пациентам. Кроме того, наша цель наладить взаимодействие между специалистами по работе с пациентами с редкими наследственными заболеваниями легких в регионе», — рассказала Киян.

Также в рамках конференции по традиции пройдет школа для родственников пациентов с бронхоэктазами, первичной цилиарной дискинезией и муковисцидозом.

«На встрече у родителей будет возможность поговорить со специалистами НИКИ детства о получении таргетной терапии для детей с муковисцидозом, задать вопросы по кинезитерапии, о кратности сдачи посевов и правильности их сбора. Во второй день конференции состоится консультация пациентов специалистами института детства на базе Калужской областной клинической детской больницы», — добавила Васина.

Масштабный Всероссийский проект «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только…» был создан для непрерывного профессионального развития медицинских специалистов в области диагностики и лечения заболеваний, сопровождающихся бронхоэктазами, а также оказания медицинской помощи пациентам с этими диагнозами в регионах. На сегодняшний день проект объединяет более 20 городов России.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.