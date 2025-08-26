Врачи НИКИ детства призвали вакцинировать детей от гриппа перед началом сезона ОРВИ

С наступлением осени многие родители задумываются о том, как защитить своих детей от сезонных заболеваний, и одним из самых эффективных способов профилактики является вакцинация от гриппа. Эта простая, но очень важная процедура помогает укрепить иммунную систему ребенка и снизить риск заражения вирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Грипп — не просто вирус, который быстро передается от человека к человеку. Он может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, поражение сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), поражение центральной нервной системы. Вакцинация помогает организму выработать антитела к вирусу, что снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни в случае инфицирования», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Прививку можно сделать ребенку, начиная с шести месяцев. Вакцинация помогает даже в случае заражения перенести сезонный грипп в более легкой форме. Оптимальное время — до начала эпидемического сезона, до декабря. Это дает организму достаточно времени для формирования иммунитета к вирусу.

«Прививаться следует ежегодно, поскольку штамм вируса мутирует от сезона к сезону. Сделать прививку бесплатно по полису ОМС можно в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к педиатру, который оценит общее состояние ребенка и примет решение о возможности вакцинации. Записаться на прием к врачу можно по телефону колл-центра — 122, через региональный портал Госуслуг и чат-бота Дениса», — добавила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Помимо вакцинации, защитить себя от гриппа помогут простые правила гигиены: мыть руки с мылом при возвращении домой, использовать антисептики для обработки рук и поверхностей; избегать прикосновений грязными руками к лицу, носу, губам и глазам, минимизировать контакты с потенциально зараженными людьми, избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.