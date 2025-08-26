Врачи НИКИ детства призвали сделать спорт неотъемлемой частью жизни детей

Активные виды спорта — это не просто способ укрепить здоровье, но и возможность испытать радость от движения, общения со сверстниками и достижения целей. В рамках недели популяризации активных видов спорта, которая проходит с 25 по 31 августа в России, врачи НИКИ детства призывают сделать физическую активность неотъемлемой частью жизни семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Регулярные занятия спортом приносят огромную пользу организму. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы и суставы, повышают выносливость и помогают контролировать вес. Такие виды активности, как бег, плавание, езда на велосипеде или командные игры, также способствуют развитию координации и реакции. Даже простые физические упражнения могут укрепить иммунитет ребенка и улучшить его самочувствие», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Занятия спортом положительно влияют и на психологическое здоровье. Физическая активность помогает справляться со стрессом, улучшает настроение и снижает тревожность. Во время занятий выделяются эндорфины, которые делают нас более энергичными и счастливыми. Спорт способствует укреплению уверенности в себе, особенно когда удается достичь результатов.

«Чтобы спорт стал неотъемлемой частью вашей жизни, важно подобрать вид физической активности по душе. Это может быть гимнастика, которая помогает улучшить гибкость и баланс, или командные игры, где можно найти новых друзей. Экспериментируйте с разными вариантами, чтобы найти то, что приносит радость и вдохновение ребенку. Не стоит стремиться сразу достичь больших результатов. Начните с небольших шагов. Главное — постоянство и постепенное увеличение нагрузки. Помните, что занятия спортом направлены не только на улучшение физической формы, но и на получение удовольствия от процесса», — добавила руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Детям и подросткам в возрасте от 5 до 17 лет необходимо ежедневно активно двигаться не менее одного часа. При этом значительная часть этого времени должна быть посвящена аэробным упражнениям: бегу, прыжкам, подвижным играм. Пусть эта неделя станет отправной точкой для новых спортивных начинаний. Активный образ жизни — это путь к гармонии с собой и окружающим миром.

