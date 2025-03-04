Врачи НИКИ детства призвали регулярно проверять слух ребенка

Слух играет важную роль в жизни ребенка: он помогает познавать мир, общаться с окружающими и избегать опасности. Врачи научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) рассказали о том, почему важно следить за слухом детей и какие методы диагностики используют сурдологи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Потеря слуха у детей — это серьезное состояние, которое может быть как врожденным, так и приобретенным. Проблема требует внимательного подхода и своевременного вмешательства, поскольку слух тесно связан с интеллектом и развитием ребенка. Если ребенок не слышит, его мозг не получает достаточной информации. Это может привести к задержкам в умственном и речевом развитии, а также к тому, что ребенок начнет отставать от сверстников и замыкаться в себе. Поэтому важно не списывать отсутствие реакции на голос на характер ребенка и его упрямство, а обратиться к сурдологу и проверить слух с помощью современных методов исследования», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для первичной диагностики слуха детей любого возраста, в том числе и новорожденных, применяется метод регистрации отоакустической эмиссии. Процедура обследования абсолютно безвредна, безболезненна и занимает около 5 минут, однако она позволяет сразу ответить на вопрос, имеются ли нарушения слуха, требующие более детального исследования.

«В настоящее время в роддомах и детских поликлиниках активно реализуется программа ранней диагностики слуха у детей. Для выявления врожденной потери слуха часто используется неонатальный скрининг. Если ваш ребенок не прошел такое обследование, настоятельно рекомендую родителям обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы провести диагностику», — добавила врач-сурдолог КДЦ № 1 НИКИ детства Екатерина Луганская.

Подход к лечению потери слуха определяется ее причиной и степенью. В зависимости от ситуации могут быть рекомендованы слуховые аппараты, кохлеарные импланты или другие медицинские устройства. Важную роль играет также ранняя речевая терапия и обучение навыкам общения. Благодаря диагностике и своевременному вмешательству можно значительно повысить качество жизни ребенка, его способность к общению и обучению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.