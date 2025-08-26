Врачи НИКИ детства призвали прививать детей от гриппа перед началом сезона ОРВИ

С наступлением осени многие родители задумываются о том, как защитить своих детей от сезонных заболеваний, и одним из самых эффективных способов профилактики является вакцинация от гриппа. Эта простая, но очень важная процедура помогает укрепить иммунную систему ребенка и снизить риск заражения вирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Грипп — не просто вирус, который быстро передается от человека к человеку. Он может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, поражение сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), поражение центральной нервной системы. Вакцинация помогает организму выработать антитела к вирусу, что снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни в случае инфицирования», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Прививку можно сделать ребенку, начиная с 6 месяцев. Вакцинация помогает даже в случае заражения перенести сезонный грипп в более легкой форме. Оптимальное время — до начала эпидемического сезона, до декабря. Это дает организму достаточно времени для формирования иммунитета к вирусу.

«Прививаться следует ежегодно, поскольку штамм вируса мутирует от сезона к сезону. Сделать прививку бесплатно по полису ОМС можно в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к педиатру, который оценит общее состояние ребенка и примет решение о возможности вакцинации. Записаться на прием к врачу можно по телефону кол-центра — 122, через региональный портал Госуслуг и чат-бота Дениса», — добавила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Помимо вакцинации, защитить себя от гриппа помогут простые правила гигиены: мыть руки с мылом при возвращении домой, использовать антисептики для обработки рук и поверхностей; избегать прикосновений грязными руками к лицу, носу, губам и глазам, минимизировать контакты с потенциально зараженными людьми, избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.

