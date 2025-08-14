Врачи НИКИ детства предупредили о надвигающейся аллергии

На юге России зацвела амброзия и в ближайшие дни начнет пылить в Московском регионе. Опасный сорняк ежегодно усложняет жизнь сотням аллергиков. Контакт с пыльцой амброзии может вызвать тяжелые аллергические реакции, вплоть до приступов астмы и острой аллергической крапивницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нас ждет третья волна поллинозов — летне-осенняя. Она начинается со второй половины июля и длится до октября. Причина — цветение сорных трав: амброзия, полынь, лебеда, циклахена и других. Первой начала цвести полынь, а теперь активно начинает пылить амброзия, ее цветение продлится до середины сентября. Контакт с ней вызывает насморк, конъюнктивит, приводит к воспалению слизистых оболочек дыхательных путей и приступам астмы», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалисты НИКИ детства призывают родителей детей-аллергиков быть особенно внимательными в период пыления амброзии. Врач аллерголог-иммунолог Института детства Алена Бондаренко напомнила о главных способах, которые помогут минимизировать риск аллергических реакций.

«Следите за прогнозом пыльцы в вашем регионе. Известные метеорологические службы предоставляют информацию о концентрации пыльцы в воздухе, что поможет планировать прогулки и другие активности на свежем воздухе. По возможности ограничьте время пребывания на улице в сухую и ветреную погоду. Чаще проводите влажную уборку дома. Если есть острая необходимость выйти из дома, можно использовать специальные барьерные фильтры в нос, медицинские маски. Приходя домой, попросите ребенка принять душ, промыть нос и поменять одежду. Это поможет смыть пыльцу и предотвратить ее распространение в доме, что важно для детей с аллергией на пыльцу — отметила Алена Бондаренко.

При появлении симптомов аллергии обратитесь к врачу, чтобы специалист назначил терапию. Аллергия должна лечиться под контролем специалиста, самолечение может спровоцировать развитие осложнений, расширение спектра реакций на аллергены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.