Врачи НИКИ детства помогли ребенку, переставшему говорить

В научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ детства) поступил на амбулаторное лечение 3-летний мальчик с отсутствием речи. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия ковида и задержку речевого развития, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию (БРТ). Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для проведения терапии в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику — ребенок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы скорректировали и продолжили биорезонансную терапию. За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребенок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц проведения биорезонансной терапии ребенок стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет, считать до 20, называть все буквы алфавита, ездить на самокате и беговеле и др. До начала терапии у него не было этих навыков», — рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт МЗ МО, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.

В настоящее время ребенок посещает детский сад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства. Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению лечащего врача. Оно оказывается бесплатно по полису ОМС. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (498) 699-53-10.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.