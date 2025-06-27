Врачи НИКИ детства помогли малышам с тяжелым атопическим дерматитом

В отделение аллергологии и иммунологии Научно-исследовательского клинического института детства поступили брат и сестра четырех и трех лет с тяжелым атопическим дерматитом. Детей беспокоили выраженный кожный зуд, не дававший им спать, сухость кожи, высыпания, покраснение и уплотнение кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи сразу же провели расширенную аллергодиагностику и взяли все необходимые анализы крови. Для лечения был назначен курс фототерапии ультрафиолетом, а также системная и местная терапия атопического дерматита, включая терапию против вторичного инфицирования кожи. Лечение комбинировали таким образом, чтобы достичь максимального эффекта в кратчайшие сроки.

«В результате терапии очаги дерматита уменьшились, зуд купировался. Дети стали спокойно спать, и мама их тоже смогла выспаться, что важно. Атопический дерматит — это заболевание кожи, которое может ухудшаться, если у ребенка развивается аллергия и есть контакт с аллергеном. Но болезнь у наших маленьких пациентов не была вызвана аллергией. В данном случае у детей была нарушена защитная функция верхнего слоя кожи и все повреждающие факторы — жесткая вода, пот, одежда из синтетических, материалов и любой инфекционный агент могли являться провоцирующим фактором для развития и длительного поддержания воспаления при атопическом дерматите», — рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

Самое главное при таком состоянии — это увлажнение кожи и противорецидивная противовоспалительная терапия. По тяжести состояния детям так же оказана высокотехнологическая медицинская помощь — инициирована таргетная терапия, генно-инженерный биологический препарат. Через месяц маленькие брат с сестрой снова приедут в НИКИ детства для контроля и продолжения лечения и получения дальнейших рекомендаций врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.