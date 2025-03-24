Врачи НИКИ детства помогли девочке восстановиться после ишемического инсульта

После перенесенного ишемического инсульта в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства привезли 15-летнюю девушку из Мытищ. При поступлении пациентка еле говорила, была нарушена речь, левая рука и левая нога почти не двигались. Некогда здоровая девочка не могла самостоятельно ходить и передвигалась на инвалидной коляске. Перспектива стать в 15 лет инвалидом стала настоящей трагедией для семьи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После нескольких консилиумов с коллегами мы разработали индивидуальную программу реабилитации. У ребенка появилась четкая положительная динамика — наша юная пациентка пошла с ходунками, появились движения левой кисти, девочка стала хорошо брать предметы. Мы продолжали занятия и бились за каждое самостоятельное движение ребенка», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

Уже после первого курса реабилитации девочка смогла встать и пойти в ходунках. Это была настоящая победа врачей: приехав на инвалидной коляске 10 дней назад, доктора и родители наблюдали робкие первые, но самостоятельные шаги.

Девочка продолжает приезжать на реабилитацию в Институт детства, живет активной жизнью, общается со сверстниками и даже поступила в техникум. Случившееся не заставило ее закрыться в четырех стенах. Жажда жизни и ранняя реабилитация — главное в восстановлении, подчеркивают врачи НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.