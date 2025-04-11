Врачи НИКИ детства Подмосковья спасли ребенка с циррозом печени

Переводом из детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в реанимацию НИКИ детства поступил 5-летний мальчик с подозрением на аутоимунный гепатит. В медкарте ребенка врачи увидели повышенные показатели АЛТ и АСТ (350 единиц при норме 45), низкие показатели тромбоцитов, кроме того, у мальчика была геморрагическая сыпь, а на снимках УЗИ — увеличение селезенки, печени, жидкость в брюшной полости и признаки портальной гипертензии (высокое давление в воротной вене). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«После проведения всех необходимых лабораторных и инструментальных исследований у ребенка были обнаружены высокие показатели воспалительной активности. Для уточнения диагноза были взяты анализы на аутоиммунные маркеры, которые подтвердили наличие аутоиммунного гепатита первого типа. Сразу же была начата интенсивная терапия: внутривенное введение препаратов крови и тромбоцитов, а также проведение иммуносупрессивной терапии. Благодаря своевременно начатому лечению состояние ребенка стало улучшаться. Пациента перевели в педиатрическое отделение с положительной динамикой», — рассказала врач-гастроэнтеролог НИКИ детства Мария Ерохина.

В процессе развития цирроза ребенку была назначена телемедицинская консультация с экспертами из центра трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова. Специалисты центра рекомендовали провести трансплантацию печени, используя орган от одного из родственников.

Врачи НИКИ детства провели необходимую подготовку пациента к операции. После того как пересадка печени будет выполнена, медики продолжат наблюдение за состоянием здоровья мальчика в отделении гастроэнтерологии института детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.