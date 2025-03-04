Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали об опасности ожирения у детей

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Его называют новой неинфекционной эпидемией нашего времени. С каждым годом неуклонно растет процент детей и подростков с избыточной массой тела. Врачи НИКИ детства рассказали как избежать развития осложнений, связанных с ожирением и помочь ребенку скорректировать вес. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Неправильное питание и недостаток физической активности — главные факторы, способствующие развитию детского ожирения. Избыток калорий, чрезмерное потребление углеводов и продуктов с большим содержанием сахара и жиров, а также замена прогулок и занятий спортом на проведение времени в гаджетах могут привести к появлению этой проблемы. Ожирение, в свою очередь, может стать причиной развития серьезных заболеваний. Ожирение может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья ребенка, включая повышенный риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Если у ребенка лишний вес или ожирение не нужно самостоятельно назначать ему диету. Диета не лечит ожирение и может навредить физическому и психологическому здоровью ребенка. При подозрении на ожирение у ребенка взрослые должны обратиться за помощью к врачу, так как ожирение требует комплексного лечения.

«Только врач может подобрать подходящую терапию и дать индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни. Выполнение этих рекомендаций потребует определенных усилий, ограничений и контроля. Часто такие изменения оказываются не столь трудными для ребенка, как для его родителей. Начать первые шаги к переменам стоит с пересмотра домашнего рациона и пищевых привычек всей семьи», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Для профилактики лишнего веса у ребенка необходимо следить за его питанием: ограничить потребление высококалорийных продуктов (чипсы, конфеты, лимонад и т. п.) и увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. Также важно обеспечить ребенку достаточную физическую активность. Если вы столкнулись с проблемой избыточного веса у ребенка или другими эндокринологическими патологиями, мы ждем вас в НИКИ детства. Телефон эндокринологического отделения: 8 (498) 699-53-00 доб. 1901 и 1014 (для записи на госпитализацию).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.