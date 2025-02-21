Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о симптомах энцефалита у детей

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы c энцефалитом. Это опасное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям, таким как паралич, потеря памяти, нарушение речи и даже смерть. О причинах и симптомах энцефалита у детей рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое может быть вызвано различными причинами, включая вирусы, бактерии, паразиты и другие факторы. Наиболее распространенной причиной энцефалита являются вирусные инфекции, такие как корь, клещевой энцефалит, который передается через присасывание инфицированного клеща. Могут вызывать энцефалит герпесвирусы, аденовирусы и некоторые другие. Бактериальные инфекции также могут стать причиной заболевания. Например, менингококковая инфекция», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Кроме того, к развитию энцефалита в редких случаях могут привести аутоиммунные заболевания, когда иммунная система организма начинает атаковать собственные клетки, и аллергические реакции на определенные вещества.

«Симптомы энцефалита могут варьироваться в зависимости от причины и тяжести заболевания. Самые распространенные: головная боль, высокая температура, вялость, тошнота и рвота, спутанность сознания, судороги, паралич или онемение в конечностях. Если вы отметили у ребенка эти симптомы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. При подозрении на энцефалит ребенок будет госпитализирован для динамического наблюдения, обследования и проведения необходимого лечения. Терапия энцефалита зависит от его причины. Если энцефалит вызван вирусом, то будут назначены противовирусные препараты. Если же энцефалит вызван бактериями, то — антибиотики», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Важно помнить, что энцефалит — это серьезное заболевание, требующее медицинской помощи. Не стоит пытаться лечить его самостоятельно, так как это может привести к ухудшению состояния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.