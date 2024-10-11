Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о профилактике ожирения у детей

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Его называют новой неинфекционной эпидемией нашего времени. Лишний вес есть уже у 20% детей. Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как избежать развития патологий, связанных с ожирением, и помочь ребенку скорректировать вес. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Опасность ожирения в том, что с появлением лишних килограммов в детском организме развиваются эндокринные нарушения, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата, нарушение репродуктивной системы, начинается жировой гепатоз печени. При постановке ребенку диагноза «ожирение» самостоятельно назначать диету не стоит — диета не лечит ожирение и может быть опасна для физического и психологического здоровья ребенка», — рассказала главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Среди причин набора лишних килограммов: переедание, дисбаланс калорий, поступающих в организм и их расходование, недостаточность двигательной активности. Причиной могут стать и эндокринные нарушения или генетические заболевания, которые приводят к чрезмерному набору веса, но они единичны.

«Первая задача взрослых — отвести ребенка к специалисту, потому как ожирение требует комплексного лечения. Терапию и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Да, они будут требовать определенных усилий, ограничений и контроля. И зачастую, это не так сложно для самого ребенка, как для родителей. Взрослые играют ключевую роль в борьбе с лишним весом у ребенка, и начинать перемены следует с домашнего стола и пищевых привычек семьи», — подчеркнула заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Для профилактики появления лишнего веса у ребенка специалист посоветовала снизить потребление насыщенных жиров и добавленных сахаров, сократить количество продуктов повышенной калорийности в рационе: чипсов, конфет, лимонада, увеличить потребление ребенком клетчатки, лучше всего за счет овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также увеличить время прогулок, активностей, физических нагрузок.

Если вы столкнулись с проблемой избыточного веса у ребенка или другими эндокринологическими патологиями, то вас ждут в НИКИ детства. Телефон эндокринологического отделения: 8 (498) 699-53-00 доб. 1901 и 1014 (для записи на госпитализацию).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.