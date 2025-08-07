Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о пользе грудного вскармливания

Фото - © Оборудование в кабинете врача узи в поликлинике на улице Высоковольтной после капремонта в Раменском/Медиасток.рф

С 4 по 10 августа в России проходит неделя грудного вскармливания. Грудное молоко — это уникальный продукт, созданный природой специально для малыша. До сих пор ни одна индустрия детского питания не смогла воспроизвести его состав. В нем содержатся все полезные питательные вещества, укрепляющие иммунитет ребенка, поддерживающие гармоничный рост и развитие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В грудном молоке содержится более 1 500 компонентов, которые обеспечивают ребенка всеми необходимыми питательными веществами. Они способствуют укреплению иммунитета, гармоничному росту и развитию малыша. Материнское молоко богато жирами, которые важны для правильного развития головного мозга ребенка. Кроме того, в нем много биологически важных факторов, белков, углеводов и пробиотиков, которые формируют иммунитет и микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы организма малыша будут работать правильно. Оно также служит защитой от многих заболеваний, что делает его незаменимым продуктом для здоровья и развития ребенка», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Исследования показывают, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, реже страдают от различных заболеваний. У них снижается риск развития сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, грудное вскармливание помогает уменьшить вероятность возникновения болезней, к которым есть генетическая предрасположенность.

«Преимущества грудного молока неоспоримы, и будущим мамам важно быть психологически настроенными на грудное вскармливание. В женских консультациях, перинатальных центрах, родильных стационаров и детских поликлиниках Подмосковья работают специалисты, которые помогут правильно прикладывать малыша к груди и подготовить грудь к кормлению. Важно понимать, что ситуации, когда «молока нет», встречаются крайне редко. Чаще всего речь идет о временных лактационных кризах или гипогалактии. Чтобы у мамы было достаточно молока, необходимо прикладывать к груди по требованию. При временном снижении лактации – чаще прикладывать малыша к груди», — добавила заведующий отделом неонатальной медицины и когнитивного развития НИКИ детства Нина Захарова.

Исключительно грудное вскармливание должно быть на протяжении, как минимум, 6 месяцев жизни малыша. Но лучше, чтоб оно продолжалось и дальше, после введения прикорма. При этом кормить младенца по требованию. А дальше можно формировать режим по желанию ребенка.

