сегодня в 07:59

Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как защитить ребенка от пневмонии

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией. Это не просто дата в календаре, а напоминание о важности информирования о симптоматике и лечения заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пневмония у детей — это не простуда. Это воспаление легких, требующее немедленного вмешательства», — подчеркивает Нисо Одинаева, директор НИКИ детства.

Заболевание чаще всего вызывают бактерии, вирусы или грибки. Риск повышают ослабленный иммунитет, хронические болезни легких, переохлаждение и плохая гигиена.

Как распознать пневмонию у ребенка?

Обратите внимание на:

высокую температуру (выше 38,5 °C);

кашель (сухой или с мокротой);

одышку; боль в груди при дыхании;

слабость, потливость, потерю аппетита.

«При первых признаках затрудненного дыхания, высокой температуры и вялости — не ждите. Обращение к врачу в первые 24–48 часов может спасти ребенка от осложнений», — предупреждает Павел Фролов, заведующий консультативно-диагностическим центром № 3.

Профилактика — лучшая защита:

делайте прививки (включая против пневмококковой инфекции);

соблюдайте гигиену рук и помещений;

избегайте контакта с больными;

обеспечьте ребенку полноценное питание и режим дня;

не допускайте переохлаждения.

При подозрении на пневмонию необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

