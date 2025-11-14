Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как защитить ребенка от пневмонии
Фото - © Создано ИИ/НИКИ детства
12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией. Это не просто дата в календаре, а напоминание о важности информирования о симптоматике и лечения заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Пневмония у детей — это не простуда. Это воспаление легких, требующее немедленного вмешательства», — подчеркивает Нисо Одинаева, директор НИКИ детства.
Заболевание чаще всего вызывают бактерии, вирусы или грибки. Риск повышают ослабленный иммунитет, хронические болезни легких, переохлаждение и плохая гигиена.
Как распознать пневмонию у ребенка?
Обратите внимание на:
- высокую температуру (выше 38,5 °C);
- кашель (сухой или с мокротой);
- одышку; боль в груди при дыхании;
- слабость, потливость, потерю аппетита.
«При первых признаках затрудненного дыхания, высокой температуры и вялости — не ждите. Обращение к врачу в первые 24–48 часов может спасти ребенка от осложнений», — предупреждает Павел Фролов, заведующий консультативно-диагностическим центром № 3.
Профилактика — лучшая защита:
- делайте прививки (включая против пневмококковой инфекции);
- соблюдайте гигиену рук и помещений;
- избегайте контакта с больными;
- обеспечьте ребенку полноценное питание и режим дня;
- не допускайте переохлаждения.
При подозрении на пневмонию необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.
«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.