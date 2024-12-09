Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как гулять с болеющим ребенком зимой

Один из самых распространенных вопросов, которым задаются родители заболевшего ребенка — можно ли с ним гулять? Ответ на него зависит от состояния ребенка и его диагноза. В некоторых случаях прогулки могут быть полезны для больного ребенка, так как свежий воздух может помочь ему быстрее выздороветь. Однако в других случаях прогулки могут привести к ухудшению состояния. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Однозначно нельзя гулять в остром периоде заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость. В таких случаях рекомендуется соблюдать постельный режим, часто проветривать помещение и увлажнять воздух», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Также прогулка на морозе противопоказана и при синдроме бронхиальной обструкции — она только усилит кашель. А при насморке стоит ограничить время прогулки до 30 минут, чтобы не заразиться повторно, чему может способствовать дыхание через рот.

«В период выздоровления гулять с ребенком не просто можно, но и нужно. Прогулки на свежем воздухе способствуют активной работе дыхательных путей, улучшают кровоснабжение слизистых оболочек бронхов и активизируют работу секреторных желез. Благодаря этому мокрота разжижается и выходит из легких посредством кашля», — добавила главный внештатный педиатр МО Нисо Одинаева.

Важно помнить, что решение о том, можно ли гулять с больным ребенком, должен принимать врач, исходя из состояния ребенка и погодных условий. Если ребенок активен, чувствует себя хорошо и хочет гулять, то короткие прогулки длительностью 15-20 минут могут быть допустимы до полного выздоровления, но только при хорошей погоде. Если же на улице холодно или сильный ветер, от такой прогулки стоит воздержаться.



В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений – это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.