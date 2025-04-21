Врачи НИКИ детства Подмосковья призвали защитить здоровье с помощью вакцинации

Неделя иммунопрофилактики стартовала в России. Она подчеркивает важность вакцинации для защиты детей от инфекционных заболеваний. Врачи НИКИ детства акцентируют внимание на необходимости иммунизации, особенно для детей, готовящихся к детскому саду или школе, а также для тех, кто планирует госпитализацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заболеваемость такими болезнями, как корь и коклюш, остается высокой, и вакцинация — единственный способ обеспечить защиту. Осложнения от кори могут быть очень серьезными, включая слепоту и энцефалит. Вакцинация считается одним из величайших достижений медицины и признана эффективным методом борьбы с инфекциями. Интересно, что первая вакцина в России была использована императрицей Екатериной II в 1768 году, что положило начало обязательному оспопрививанию», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Первый отечественный список рекомендуемых прививок был разработан в 1958 году и включал натуральную оспу, туберкулез, коклюш, дифтерию и полиомиелит. Сегодня вакцинация в России организована по двум календарям: национальному и региональному. Национальный календарь включает 12 профилактических прививок и 24 по эпидпоказаниям и был обновлен в 2021 году. Иммунизация начинается с первых дней жизни ребенка с прививки против гепатита B и БЦЖ от туберкулеза. Основная часть прививок делается в первый год жизни, когда дети наиболее уязвимы.

«Первым заболеванием, побежденным вакцинацией, была натуральная оспа. Последний естественный случай оспы произошел в Сомали в 1977 году. Полиовирус второго типа был ликвидирован в 1999 году, а новых случаев заболеваний от дикого полиовируса третьего типа не было отмечено с момента последнего зарегистрированного случая в Нигерии в ноябре 2012 года. Более 16 млн людей было спасено от паралича в результате глобальных усилий по ликвидации этой болезни. Ликвидация дикого полиовируса первого типа осложнена его распространением в Афганистане и Пакистане», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Таким образом, вакцинация остается ключевым элементом в обеспечении здоровья населения и предотвращении распространения инфекционных заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.