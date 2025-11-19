Врачи НИКИ детства Подмосковья объяснили, как работают антибиотики

С 17 по 23 ноября проходит ежегодная неделя борьбы с антимикробной резистентностью (АМР). Неделя направлена на повышение осведомленности медицинского сообщества и населения о масштабах проблемы, последствиях необоснованного применения антибиотиков и необходимых мерах по сохранению эффективности противомикробных препаратов. Специалисты НИКИ детства рассказали, как именно действуют антибиотики и почему их необоснованное применение опасно для здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Антибиотики — это лекарственные средства, способные уничтожать или подавлять рост бактерий. Они неэффективны против вирусов, грибков или паразитов. При назначении антибиотиков врач учитывает тип возбудителя, чувствительность к препарату, возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний. Неправильный выбор, доза или длительность терапии приводят к формированию устойчивых штаммов бактерий — так называемой антимикробной резистентности, что делает лечение инфекций все более сложным и затратным.

Штамм — это подвид микроорганизма (чаще бактерии или вируса), отличающийся от других представителей своего вида по генетическим, биохимическим или антигенным признакам. У бактерий штаммы могут различаться по чувствительности к антибиотикам: одни остаются уязвимыми к лекарствам, другие — приобретают устойчивость, становясь «мультирезистентными». Именно такие устойчивые штаммы представляют наибольшую угрозу в лечении инфекций, особенно у детей.

«Мы живем в эпоху, когда даже самые простые инфекции могут стать неизлечимыми, если мы не будем ответственно относиться к использованию антибиотиков. Каждый случай ненужного назначения — это шаг к потере эффективности этих жизненно важных препаратов», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врач-инфекционист Ольга Кондоба добавила, что родители часто путают симптомы вирусной и бактериальной инфекции.

«Например, насморк и кашель у ребенка чаще всего вызваны вирусами — и антибиотики здесь бесполезны. Принудительное использование антибиотиков в таких случаях не только не помогает, но и вредит — нарушает микрофлору кишечника, снижает иммунитет и способствует развитию резистентности», — сказала Кондоба.

Родителям напомнили, что при ухудшении самочувствия ребенка нужно записать к врачу-педиатру через ЕМИАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.