20 ноября, в День педиатра и Всемирный день ребенка, директор НИКИ детства и главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева подчеркнула особую значимость детской медицины, как одного из ключевых направлений здравоохранения и важнейшего вклада в формирование здорового будущего нации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В честь профессионального праздника коллег-педиатров институт детства Министерства здравоохранения Московской области провел социальный флешмоб среди врачей Подмосковья «Совет от доктора», призванный напомнить родителям: за каждым врачебным назначением, рекомендацией по уходу за ребенком и даже добрым словом — стоит высокий профессионализм, многолетний опыт и искренняя забота о каждом маленьком пациенте. Участие в акции приняли десятки врачей, разместивших короткие, но важные советы по профилактике заболеваний, поддержанию иммунитета и формированию здорового образа жизни у детей.

Педиатрия — одна из древнейших отраслей медицины. Началом становления специализации считают XIX век. С 1831 года лекционный курс, читаемый С. Ф. Хотовицким стал первым в мире по педиатрии. Степан Фомич ясно сформулировал право педиатрии на самостоятельное существование, а также ее цели и задачи и тем самым стал первым русским педиатром. В 1847 году было издано 858-страничное руководство по детским болезням Степана Фомича Хотовицкого под названием «Педиятрика». В середине 50-х годов прошлого века Генеральная Ассамблея ООН приняла документ, касающийся защиты прав детей и внесла предложение 20 ноября праздновать Всемирный день ребенка. В этот же день решено было учредить праздник день педиатра.

Многовековая история педиатрии убедительно свидетельствует о том, что забота о здоровье детей всегда была неотъемлемой частью развития цивилизации и важнейшим направлением медицинской науки. Эта наука не только спасает, но и формирует основы общественного здоровья, подтверждая свою неизменную ценность на протяжении столетий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.