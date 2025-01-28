Врачи НИКИ детства обследовали 75 пациентов детской поликлиники Егорьевска

Егорьевскую детскую поликлинику посетил мобильный комплекс научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области. В составе бригады детских узких специалистов приехали врачи отделения выездной помощи — кардиолог, нефролог, аллерголог, пульмонолог и невролог. Проконсультировались у них и получили рекомендации по лечению 75 пациентов егорьевской детской поликлиники, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также юные егорьевцы сдали анализы и прошли первичные исследования в передвижной лаборатории.

«Перед приемом ребенок сдает кровь и мочу на анализ. Затем специалисты выполняют исследование функций внешнего дыхания, ЭКГ и УЗИ. Такие врачебные выезды позволяют отслеживать состояние юных пациентов в динамике и подбирать более эффективное лечение», — рассказала заведующая детской поликлиникой Анастасия Лазарева.

Некоторые из ребят получили направления на повторную консультацию в Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах, в областной центр охраны материнства и детства в Люберцах и в клинику доктора Рошаля.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.