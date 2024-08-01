Врачи НИКИ детства объяснили, с какого возраста в меню детей можно вводить арбуз

В августе открывается сезон арбузов, который длится до глубокой осени. Несмотря на то, что сегодня арбуз можно купить в супермаркетах в течение всего года, многие по-прежнему ждут именно августа, когда появляются бахчевые развалы с российскими арбузами. Когда можно вводить в рацион ребенка арбузы, чем полезна и вредна эта сочная ягода, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ребенку можно предложить арбуз после года, потому как только к этому возрасту пищеварительная система малыша сможет усвоить клетчатку арбуза и не так остро будет реагировать на нитраты. Есть арбуз рекомендуется между приемами основных блюд, поскольку из-за высокого содержания сахара он может снизить аппетит, и ребенок откажется от обеда или ужина», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В арбузе содержатся фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий и марганец, а также магний, который вместе с витаминами В6 и В1 хорошо влияет на работу нервной системы, снижает стресс, улучшают настроение, добавила, в свою очередь, врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

«Клетчатка арбуза может усилить перистальтику здорового кишечника, улучшая его очищение. Но не следует употреблять арбуз с белковыми продуктами, так как это приведет к процессам брожения в кишечнике. Не стоит есть арбуз при хронических заболеваниях почек. Кроме того, в 100 граммах арбуза содержится до двух чайных ложек сахара, поэтому его не рекомендовано есть в больших количествах при ожирении, сахарном диабете, при панкреатите. Арбуз вызывает скачок сахара в крови», — подчеркнула врач-диетолог.

Специалист добавила, что рекомендуемое количество арбуза для дошкольников не более 200 грамм, дети же более старшего возраста могут съесть 350 грамм в день. Не стоит превышать эту дозу, так как высокий гликемический индекс арбуза вызывает чувство голода, после него хочется есть еще больше, а нерастраченные сахара при недостатке движения откладываются в виде жира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.