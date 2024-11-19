Врачи НИКИ детства рассказали о важности профилактики герпеса

С 18 по 24 ноября проходит Международная неделя профилактики герпеса. Среди вирусных заболеваний герпетические инфекция занимает второе место по частоте заболеваемости. Герпес может вызвать серьезные осложнения, вплоть до госпитализации. Поэтому важно знать о способах профилактики вируса, особенно для детей и подростков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Попав в детский организм, герпес остается в нем на всю жизнь, периодически обостряясь и причиняя дискомфорт. Обострения могут возникать на фоне переохлаждения, ОРВИ, падения иммунитета после болезни. Для уменьшения рисков обострения важно повышать иммунитет ребенка и обучить его простым правилам гигиены. Например, объяснить почему важно мыть руки с мылом», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, д. м. н. Нисо Одинаева.

Болезнь проявляется высыпаниями на слизистой рта, губах, деснах, повышением температуры, появлением слабости.

«Лекарства, которое могло бы полностью избавить организм от герпеса, пока нет. Но есть препараты, которые могут помочь уменьшить симптомы и снизить частоту рецидивов. При появлении симптомов герпеса важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Ключевым моментом в профилактике герпеса является личная гигиена и укрепление иммунитета. При частых обострениях вируса необходимо отвести ребенка на прием к врачу-инфекционисту или иммунологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.