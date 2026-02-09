Врачи НИКИ детства объяснили, как отличить грипп от простуды в Подмосковье

Врачи НИКИ детства рассказали, как различить симптомы гриппа и простуды у детей и напомнили о важности вакцинации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кашель, насморк и температура часто воспринимаются как признаки простуды, однако эти симптомы могут указывать на разные заболевания. ОРВИ обычно развивается постепенно: сначала появляется першение в горле, затем насморк и невысокая температура до 38 градусов. При этом ребенок остается активным и сохраняет аппетит.

Грипп начинается резко: температура быстро поднимается до 39–40 градусов, появляются сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и бледность кожи. Насморк и кашель при гриппе часто возникают позже. Грипп требует обращения к врачу уже в первые сутки болезни.

«Ключевое отличие — скорость развития симптомов. При простуде ребенок постепенно становится вялым, при гриппе — состояние резко ухудшается: высокая температура, ломота, бледность. В этом случае нужно сразу вызвать врача», — пояснила Алиса Медкова, врач-педиатр, инфекционист НИКИ детства.

Специалисты напоминают, что самой надежной защитой от гриппа остается ежегодная вакцинация. Также важно регулярно проветривать помещения, соблюдать гигиену рук и избегать людных мест в сезон заболеваний.

«Вакцинация от гриппа проводится бесплатно в Московской области по национальному календарю. Прививку рекомендуется делать осенью, до начала эпидсезона — это самый эффективный способ защитить ребенка», — подчеркнула Нисо Одинаева, директор НИКИ детства Минздрава Московской области, главный педиатр региона.

Подробная информация о симптомах, лечении и профилактике гриппа и ОРВИ доступна в памятке на сайте НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.