Врачи НИКИ детства назвали допустимое количество конфет для ребенка

Сегодня отмечается Всемирный день конфет. Любимое многими с детства лакомство, без которого сложно себе представить детский праздник, новогодний подарок, да и просто чаепитие. Сколько конфет можно съесть детям без вреда для здоровья и как может сказаться избыток сахара на самочувствии ребенка, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Малышам до 3 лет не рекомендуется давать сладостей вовсе. Дошкольникам можно съедать не больше 30 грамм сахара в день. К примеру, в 100 граммах конфет в среднем содержится 70 гр. сахара. Конечно, 2-3 конфеты после еды и в первой половине дня не навредят здоровому ребенку. Вреден не любой сахар сам по себе. Природный сахар есть в овощах, фруктах и ягодах. Ограничивать стоит потребление именно добавленного сахара, который добавляют в конфеты и другие десерты. Он увеличивает риск развития сахарного диабета, заболеваний сосудов и ведет к ожирению», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Чем больше добавленного сахара попадает в организм, тем хуже усваивается глюкоза. Она уже не попадает в клетки, а продолжает циркулировать по организму и накапливается в виде жировых отложений, разрушая ткани и органы.

«Важно также знать, что сахар — любимая еда для патогенных микроорганизмов в кишечнике ребенка. Чем больше продуктов с добавленным сахаром в рационе, тем слабее становятся полезные бактерии, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу иммунной системы. Кроме того, конфеты вредны для зубов: частичками сахара питаются микроорганизмы в ротовой полости, которые разрушают зубную эмаль и приводят к развитию кариеса», — добавила врач-диетолог Анна Басова.

Но дело не только в количестве съеденных конфет, но и в их качестве. Заменители какао-масла превращают их в «химическое оружие». И лучше отказаться от сладостей с трансжирами. Они «прячутся» за такими названиями, как гидрогенизированный растительный, кондитерский или кулинарный жир. Конфеты же из белого шоколада вовсе бесполезны — в них нет ничего, кроме жиров и сахара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.