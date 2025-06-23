Врачи НИКИ детства напомнили о правилах сбора грибов и когда их можно давать детям

Дождливый июнь обещает особенно грибное лето. Однако, чтобы избежать отравления и проблем с пищеварением у детей, важно соблюдать определенные правила. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Перед походом в лес объясните ребенку, что многие грибы ядовиты и их нельзя трогать или срывать. Лучше всего отправляться на «тихую охоту» вместе с опытными грибниками. Помните о простом правиле: если есть сомнения — не берите такой гриб. Не стоит также пробовать незнакомые грибы на вкус. Есть распространенное заблуждение — если на вкус гриб не горчит, значит, он съедобен. Это не так. Кроме того, не собирайте грибы возле дорог, в городе или вблизи промышленных зон. Лучше всего выезжать в экологически чистые районы», — рассказала директор научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Чтобы точно определить вид найденного в лесу гриба, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями-определителями. Так как грибы быстро портятся, собранные грибы необходимо сразу же обработать.

«Замораживать рекомендуется только молодые грибы. Перед отвариванием их следует тщательно промыть, чтобы удалить всю землю и грязь. Грибы нужно отваривать несколько раз, при этом каждый раз сливая воду. Вводить в рацион ребенка можно только культурные грибы, начиная с 8-10 лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт еще недостаточно зрелый, а грибы из-за содержания клетчатки (хитина) очень трудно усваиваются и перевариваются — этот процесс может занимать до 18 часов. Кроме того, в грибах нет каких-либо уникальных полезных веществ, поэтому их обычно добавляют в пищу лишь для разнообразия», — добавила Нисо Одинаева.

Не рекомендуется давать детям консервированные грибы из-за риска заражения ботулизмом. Если после употребления грибов кто-то из членов семьи, включая ребенка, почувствовал себя плохо, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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