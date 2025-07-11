Врачи НИКИ детства дали совет, какой шоколад выбрать для ребенка

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Вряд ли можно найти ребенка, который был бы равнодушен к этому продукту. Несмотря на попытки родителей ограничить потребление сладкого, дети рано или поздно пробуют шоколад. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как сделать знакомство с шоколадом максимально безопасным. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Шоколад можно вводить в рацион детей не раньше 3 лет. При этом важно соблюдать меру: давать не более 2–3 кусочков (20–30 граммов) в день. Выбирайте качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без добавок. С возрастом количество шоколада можно увеличивать, но не стоит давать ребенку более 50 граммов в день. Лучше всего предлагать шоколад в первой половине дня», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Шоколадом не стоит увлекаться детям с избыточным весом, ожирением, а в пубертатном периоде он может спровоцировать акне. Для детей наиболее безопасными добавками в шоколаде будут кусочки фруктов и изюм, поскольку они легче усваиваются и реже вызывают аллергию. А вот фундук, миндаль и арахис могут спровоцировать аллергическую реакцию и плохо усваиваются детской пищеварительной системой.

«При выборе шоколада важно тщательно изучать его состав и наполнители, чтобы избежать содержания консервантов, красителей и трансжиров. Трансжиры могут скрываться под названиями «гидрогенизированный растительный жир», «кондитерский жир» или «кулинарный жир». Заменять настоящий шоколад на кондитерские плитки или соевый шоколад не рекомендуется, так как это может вызвать аллергию и негативно сказаться на здоровье ребенка», — добавила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Менее полезным для ребенка будет белый шоколад. В нем нет ничего, кроме жиров и сахара. Поэтому стоит отказаться от покупки этого продукта и не давать его детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.