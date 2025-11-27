Врачи НИКИ детства дали рекомендации по тому, как ухаживать за детьми зимой

Зимний период требует особого внимания к здоровью и комфорту детей. Холодный воздух, центральное отопление и изменение режима дня могут ослабить иммунитет маленького организма. Соблюдение простых, но важных процедур по уходу за ребенком в холодное время года — залог его благополучия и защиты от сезонных заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В первую очередь, важно поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Температура в детской комнате должна быть в пределах 18–20 градусов, а влажность — не ниже 40–60%. Для этого рекомендуется использовать увлажнители воздуха, особенно при работе центрального отопления.

«Сухой воздух зимой — один из главных провокаторов респираторных инфекций у детей. Поддержание нормальной влажности снижает риск пересыхания слизистых оболочек носа и горла», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются необходимыми даже в морозы. Врачи советуют выходить с малышами на улицу дважды в день — утром и днем — при температуре до -15°C (для детей старше года). Одевать ребенка нужно по принципу «луковых колец»: много слоев легкой одежды, которые легко снять или добавить в зависимости от погоды и активности. Особое внимание стоит уделить защите рук, ног и головы — именно эти части тела теряют тепло быстрее всего.

Питание в зимнее время должно быть сбалансированным сезонными продуктами и богатым витаминами. Включайте в рацион ребенка овощи, фрукты, кисломолочные продукты и блюда, содержащие витамины группы B, C и D.

Не стоит недооценивать сохранение стабильного уровня физической нагрузки. Если ребенок в теплое время года постоянно гуляет и проводит свое время активно, важно поддерживать уровень нагрузки и зимой — делать небольшие тренировки дома. Это может быть детский фитбол, шведская стенка, танцы или игра с мячиком.

«Детский организм зимой нуждается в дополнительной поддержке. Регулярный режим сна, полноценное питание и соблюдение физической активности — основа профилактики простудных заболеваний», — говорит врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.

Любые изменения в состоянии ребенка — от капризности и плохого аппетита до повышения температуры — требуют внимания. Не занимайтесь самолечением, особенно в зимний период, когда риск осложнений выше. Консультация с педиатром поможет своевременно выявить проблему и предотвратить ее развитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.