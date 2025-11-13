Врачи НИКИ детства дали рекомендации по поддержанию зрения

В России 11 ноября отмечался профессиональный праздник — День офтальмолога. Офтальмологи не только лечат заболевания глаз, но и играют ключевую роль в ранней диагностике, профилактике и реабилитации пациентов всех возрастов, особенно детей, у которых нарушения зрения могут иметь долгосрочные последствия для развития и обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание уделяется детской офтальмологии. Сегодня, в условиях цифровизации и увеличения нагрузки на зрение, значение профессии детского офтальмолога становится все более значимым. Ежедневно врачи сталкиваются с ростом числа пациентов с миопией, астигматизмом, синдромом сухого глаза и другими патологиями, вызванными длительным использованием гаджетов и недостатком естественного света. В этом контексте профилактика приобретает первостепенное значение — именно своевременные осмотры и коррекция позволяют предотвратить прогрессирование заболеваний и сохранить зрение на всю жизнь.

«Наша задача — не просто лечить, а формировать культуру заботы о зрении с первых месяцев жизни», – говорит врач-офтальмолог Алексей Иванов.

Рекомендации по поддержанию здорового зрения:

Регулярно проходите профилактические осмотры у офтальмолога — даже при отсутствии жалоб. У детей первые осмотры должны проводиться в возрасте 1 месяца, далее наблюдение у офтальмолога проходит в 12 мес., 3 года, 6 лет, 7 лет, 10 лет, 13 лет, и с 15-17 лет — ежегодно.

Соблюдайте режим зрительной нагрузки (переключайте внимание с использования гаджетов на предметы вокруг себя каждые 30 минут). Специалисты НИКИ детства подготовили памятку, в которой подробно описана гимнастика для глаз, которая помогает повысить остроту зрения: detstvo.zdrav.mosreg.ru/library/gimnastika_dlya_glaz

Следите за питанием — рацион должен включать продукты, богатые витаминами A, C, E, омега-3 жирными кислотами (морковь, шпинат, рыба, орехи, цитрусовые).

«Зрение — это не просто способ видеть мир, это способ жить в нем полноценно. Нам необходимо обучать родителей правильному подходу и отношению к заботе о зрении ребенка» , — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.