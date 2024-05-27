Врачи НИКИ детства будут сотрудничать с детским медицинским центром Узбекистана

Делегация докторов НИКИ детства приняла участие в научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнерство во имя здоровья», которая прошла в Ташкенте 24–25 мая. В рамках конференции врачи НИКИ детства подписали соглашение о сотрудничестве с национальным детским медицинским центром в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наш Институт выстраивает плодотворные отношения с узбекскими коллегами. Нам очень ценен этот взаимный обмен опытом в клинической части, в научной и в образовательной сфере. Мы обсуждали вопросы стажировок наших врачей в Ташкенте и зарубежных коллег у нас. Очень полезно, когда медицинское сообщество взаимно обогащает друг друга, делится опытом», — рассказала замдиректора по клинико-организационной работе НИКИ детства Лолита Пак.

Кроме того, руководитель национального детского медицинского центра выразил благодарность директору НИКИ детства, профессору Нисо Одинаевой за поддержку сотрудничества, укрепление связей, отметив огромный вклад института детства в дело клинического партнерства двух стран.

В марте врачи из Узбекистана принимали участие в V Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина», который проводил НИКИ детства.

Кроме того, коллеги из Ташкента приедут на V Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», который пройдет 4–6 сентября в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.

