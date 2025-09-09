Врачи недовольны предложением ввести целевое обучение для студентов-бюджетников

Подавляющее большинство медработников оказалось недовольно новой инициативой в сфере профильного образования. Согласно опросу, проведенному платформой «Справочник врача», более 83% респондентов видят потенциальные угрозы в предложении сделать обязательным заключение целевых договоров для студентов-медиков, обучающихся за счет государства, пишет РБК .

Только около 17% участников исследования положительно оценили данную инициативу. Представители министерства здравоохранения отмечают, что при разработке проекта учитывались рекомендации как обычных граждан, так и профессиональных медицинских сообществ.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в августе поддержала инициативу Минздрава о новых правилах для студентов-медиков. Согласно предложенным изменениям, все студенты, получившие бюджетные места в медицинских учебных заведениях, включая будущих фармацевтов, должны будут подписать договор о целевом обучении. После получения диплома выпускникам предстоит обязательная трехлетняя работа по специальности. В случае нарушения условий договора или отчисления из вуза студентам придется компенсировать затраты на их обучение в тройном размере, как сообщается в законопроекте.

Опрос показал, что медики критически относятся к инициативе Минздрава о распределении. Четверть респондентов считает, что это ущемит конституционные права, а еще столько же опасаются формального подхода к оказанию медицинской помощи. Каждый пятый врач, выступающий против реформы, убежден, что государственные клиники будут относиться к молодым специалистам как к «бессловесным рабам» и не пойдут на компромиссы при распределении.

Врачи также указали на проблемы удаленных регионов, где отсутствуют необходимые условия для полноценной работы, включая нехватку санитарного транспорта и недостаточно развитую инфраструктуру для комфортной жизни. Согласно опросу, 16,9% респондентов поддержали идею обязательной отработки для выпускников-бюджетников. Почти половина сторонников этой инициативы полагают, что без такой меры молодые медики не будут работать в отдаленных селах и небольших городах, где медицинская сфера требует развития и новых кадров.

Около 13,1% опрошенных отметили практическую пользу такого подхода — выпускникам не придется искать работу, так как они гарантированно получат место на несколько лет. Четверть поддерживающих меру уверены, что обязательная практика после обучения поможет врачам набраться опыта, построить карьеру и, возможно, решить жилищный вопрос с помощью государства.