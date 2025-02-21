Врачи напомнили жителям Люберец, как сохранить мужское здоровье

В центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы в рамках недели мужского здоровья жителям городского округа Люберцы напомнили, на что нужно обращать внимание для сохранения мужского здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мужчинам старше 35 лет необходимо ежегодно сдавать анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Это позволяет вовремя выявить заболевания предстательной железы, включая онкологические процессы. Сегодня существуют быстрые и удобные тест-системы — для анализа требуется всего капля крови из пальца. Результат доступен уже через несколько минут», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Светлана Кузьмичева.

Она подчеркнула, что важно обращать внимание на изменения в организме — при повышении массы тела, ухудшении общего самочувствия или других симптомах рекомендуется обращаться к эндокринологу, урологу и другим специалистам.

В центре амбулаторной онкологической помощи (г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3) регулярно проходят дни открытых дверей, где можно бесплатно проконсультироваться у врача-онколога и сдать анализ на ПСА без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.