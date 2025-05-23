Врачи Мытищинской больницы спасли женщину от паралича

В Мытищинскую больницу поступила 40-летняя женщина с жалобами на нарушение чувствительности и выраженную слабость в руках и ногах. Как рассказала пациентка, недомогание началось около 4-х месяцев назад, когда после интенсивной физической нагрузки возникла боль в шее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По результатам компьютерной томографии стало ясно, что шестой шейный позвонок разрушен, что вызвало воспаление, а вышерасположенная здоровая часть шейного отдела позвоночника сместилась. Это привело к сдавливанию спинного мозга и его корешков. Незамедлительно врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», — сказал врач-нейрохирург Мытищинской больницы Денис Бирюков.

Со слов специалиста, нервная ткань — самая чувствительная в организме и часто страдает от патологического воздействия, в некоторых случаях — необратимо. Однако незамедлительная операция, верно назначенное медикаментозное лечение и молодой возраст пациентки — все это помогло в успешной регенерации и восстановление утраченных функций.

В скором времени после операции к женщине вернулась чувствительность рук, позже — и ног. Ближе к выписке она смогла потихоньку ходить. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, она выписана домой и проходит курс реабилитации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.