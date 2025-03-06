Врачи Мытищ спасли мужчину с открытой раной и переломом кости правой руки

«Поступил пациент с обширной раной и многооскольчатым переломом лучевой кости. На первом этапе рану закрыли, после ее заживления запланировали установку протеза. Протезирование суставов, особенно крупных, — это уже вполне обыденные операции на сегодняшний день. Наш пациент имел редкий дефект лучевой кости: ее суставные части были сохранены с двух сторон, а середина раздроблена на осколки — дефект около 10 см. В стандартной практике такой дефект не замещают одномоментно: накладывают аппарат Илизарова, замещают трансплантацией кости на сосудистой ножке. Это очень трудоемкие и длительные по времени операции с высоким риском осложнений. Период лечения при таком методе может длиться от 6 месяцев до года. Наша задача была в том, чтобы сохранить все функции правой руки у молодого мужчины», — рассказал хирург-ортопед-травматолог Амир Акмалходжаев.

Сложная и редкая травма пациента потребовала от врачей нестандартного подхода. В результате медицинскую помощь пациенту оказывала мультидисциплинарная бригада специалистов.

«На дооперационном этапе мы выполнили пациенту компьютерную томографию обеих рук — здоровой и поврежденной. Специалисты изучили это исследование, по нему рассчитали все размеры оставшихся частей лучевой кости и самого дефекта до миллиметров, спроектировали 3D-модель будущего протеза, учитывая индивидуальные особенности анатомии нашего пациента. Было принято решение попытаться создать цельно титановый протез, который будет гораздо прочнее в сравнении с теми, что печатают на 3D-принтерах из порошка. Сделали титановый стержень, далее для него была создана силиконовая форма, чтобы во время операции, перед имплантацией в кость можно было равномерно покрыть протез антибактериальным медицинским цементом. Этот протез не дает развиться вторичной инфекции, так как в составе цемента есть антибиотик, что обеспечивает его приживаемость. Операция длилась около 2 часов, прошла успешно. Спустя неделю, как затянулась рана после операции, пациент смог сгибать руку, кисть полностью работает, восстановилась функция захвата», — рассказал хирург-ортопед-травматолог Алексей Сизиков.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем ему предстоит пройти курс реабилитации, после которого он сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.