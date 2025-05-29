Врачи МОЦОМД выходили и вылечили недоношенного ребенка с патологией легких

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) врачи совершили чудо, выходив недоношенного ребенка с тяжелой патологией легких — бронхолегочной дисплазией. Новорожденный, появившийся на свет на 29-й неделе беременности с весом всего 1 500 граммов, получил шанс на полноценную жизнь благодаря усилиям команды неонатологов, реаниматологов и других специалистов центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это серьезное хроническое заболевание легких, которое развивается у новорожденных, особенно у недоношенных детей, нуждающихся в длительной кислородной терапии и искусственной вентиляции легких. Болезнь характеризуется нарушением развития альвеол и сосудов легких, что приводит к снижению газообмена и увеличению сопротивления дыхательных путей», — сказала лечащий врач ребенка, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПНиНД) детской больницы МОЦОМД Евгения Кучинская.

После рождения, ребенок прошел длительный курс лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии как роддома, так и детской больницы центра. В связи с тяжестью заболевания врачи столкнулись с множеством сложных задач: от обеспечения адекватной респираторной поддержки до предотвращения инфекционных осложнений и оптимизации питания, необходимого для стимуляции роста и развития.

«Особое внимание уделялось нутритивной поддержке, так как недоношенные дети с БЛД часто испытывают трудности с кормлением. Парентеральное питание, с последующим переходом к энтеральному кормлению, обеспечивало поступление необходимых питательных веществ. Специальные смеси для недоношенных детей компенсировали повышенные потребности организма, связанные с заболеванием. Тщательный мониторинг электролитного баланса и функции почек позволил избежать осложнений, вызванных интенсивной терапией», — подчеркнула Кучинская.

Благодаря круглосуточному наблюдению и опыту специалистов, состояние ребенка постепенно улучшалось. Удалось снизить зависимость от кислородной поддержки и перевести пациента на самостоятельное дыхание. После нескольких месяцев интенсивной терапии ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Этот случай демонстрирует не только преемственность между стационарами центра и высокий уровень профессионализма врачей, но и эффективность комплексного подхода к лечению новорожденных с тяжелыми формами бронхолегочной дисплазии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.