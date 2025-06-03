Врачи МОЦОМД успешно вылечили ребенка от абсцесса почки

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно была доставлена 10-летняя девочка с жалобами на сильную боль в области поясницы, а также выраженную слабость и высокую температуру. Незамедлительно было проведено комплексное обследование: врачи сделали ультразвуковое исследование, компьютерную томографию органов брюшной полости и забрюшинного пространства. По результатам был поставлен диагноз — абсцесс левой почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Патология характеризуется гнойным воспалением ткани органа и требует срочного лечения. В противном случае она может нарушить функции почки и привести к серьезным осложнениям — сепсису, почечной недостаточности и распространению инфекции на другие органы», — объяснила детский уролог-андролог МОЦОМД Юлия Аникеева.

Благодаря своевременной диагностике маленькой пациентке удалось избежать опасных последствий. Чтобы вылечить патологию, ей провели антибиотикотерапию и дренирование гнойного очага.

«Мы сделали небольшой разрез в поясничной области под УЗ-контролем с установкой дренажной трубки в полость абсцесса. После эвакуации гнойного содержимого полость абсцесса была промыта антисептическим раствором. Параллельно проводилась интенсивная антибиотикотерапия. После стабилизации состояния пациентки дренажная трубка была удалена», — добавила Юлия Аникеева.

Специалист добавила, что сложность истории в диагностике. По КТ и УЗИ патология сразу может быть не заметна, потому что клинические проявления заболевания могут свидетельствовать о других патологиях. А значит лечить могут совсем от другого, тем самым усугубляя состояние пациентки. После завершения курса лечения и контрольных обследований, подтвердивших полное выздоровление, девочка была выписана. Сейчас она чувствует себя хорошо. В дальнейшем ей необходимо будет наблюдаться у уролога и нефролога.

Врачи отмечают важность своевременного обращения за медицинской помощью. Это поможет избежать развития осложнений и обеспечит благоприятный исход заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.