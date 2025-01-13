сегодня в 19:04

Врачи МОЦОМД удалили у мальчика новообразование с 450 мл жидкости

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 5-летний мальчик с болью в животе и повышенной температурой. Проведенное обследование выявило в брюшной полости у ребенка лимфангиому — жидкостное доброкачественное образование, развивавшееся из лимфатических сосудов большого сальника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты отмечают, что без лечения лимфангиомы могут вызывать серьезные осложнения.

«В экстренном порядке мы провели лапароскопию — через три небольших разреза удалили лимфангиому, занимавшую значительную часть левой стороны брюшной полости. Сначала удалили 450 мл жидкости, затем иссекли стенки образования. Лапароскопический метод позволил снизить травматичность и ускорить послеоперационное восстановление ребенка, которое заняло около недели», — рассказал оперирующий врач-хирург Сергей Ловягин.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.