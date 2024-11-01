Врачи МОЦОМД спасли ребенка с инородным телом в уретре

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 11-летний мальчик с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Проведенное обследование выявило инородное тело в уретре — 7-сантиметровую иглу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи отмечают, что дети пубертатного возраста, как мальчики, так и девочки, на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела. Иногда это заканчивается визитом к врачу.

«При извлечении инородного тела нам удалось обойтись без хирургического вмешательства. Иглу достали методом цистоскопии — высокотехнологичной методики без разрезов, используя специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Этот подход значительно снижает травматичность оперативного вмешательства, ускоряет рубцевание и минимизирует риск возможных осложнений в мочеиспускательном канале», — рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМДа Андрей Суходольский.

В настоящее время мальчик уже выписан домой с полным выздоровлением под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.