Врачи МОЦОМД родоразрешили беременную двойней с переплетением пуповин

В акушерское отделение патологии беременности Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила женщина с редким диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня». Такая патология характеризуется тем, что у малышей общие плацента и амниотический пузырь. Из-за этого пуповины могут переплетаться, завязываться в узлы, обвивать детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмоковья.

«Данный случай подразумевает только досрочное оперативное родоразрешение не позднее 34 недель. У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток. И если это происходит преждевременно, то нужно выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорожденным», — рассказала заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.

На свет появились две девочки весом 1950 и 1910 граммов соответственно. В дальнейшем ими занимались специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Сейчас мама и малышки переведены на второй этап выхаживания. После выписки они будут находиться под наблюдением специалистов по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.