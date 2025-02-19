Врачи МОЦОМД рассказали, как лучше контактировать с детьми с синдромом Аспергера

Накануне состоялся международный день синдрома Аспергера, который классифицируют как расстройство аутистического спектра. Синдром Аспергера характеризуется трудностями в социальном взаимодействии и повторяющимися моделями поведения или интересами. Дети с этим синдромом часто обладают высоким интеллектом и развитыми навыками в определенных областях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ключевыми особенностями являются: буквальное понимание речи; проблемы с интерпретацией невербальных сигналов, такие как мимика и жесты; зацикленность на узких интересах, а также сенсорная чувствительность — свет, звук, прикосновения», — рассказала заведующая психоневрологическим отделением детской больницы МОЦОМД Ирина Курышева.

Диагностикой синдрома Аспергера занимается врач-психиатр, основное направление работы которого — расстройства аутистического спектра (РАС).

Врач внимательно наблюдает за поведением и реакциями пациента, проводит оценку его психологических особенностей, когнитивных способностей.

Как правильно контактировать: использовать четкий и прямой язык. Избегать сарказма и иронии. Предсказуемость и рутина помогают ребенку чувствовать себя в безопасности. Поддерживать его интересы, но также мягко стимулировать развитие социальных навыков. Стараться быть терпеливым и понимающим. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и подход должен быть индивидуальным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.